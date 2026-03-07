Aumento del 11% para la policía en la provincia

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció una nueva mejora salarial para la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que alcanzará un incremento acumulado del 11% en lo que va de 2026 . La medida fue comunicada por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a través de un hilo publicado en la red social X (Twitter).

Según detalló el funcionario, el esquema de actualización salarial contempla un aumento del 5% en marzo y del 2,5% en abril, que se suman a las subas otorgadas previamente del 2% en enero y del 1,5% en febrero. De esta manera, el incremento total acumulado para los efectivos policiales durante los primeros meses del año llegará al 11%.

El anuncio también incluye mejoras en otros componentes de los ingresos de los efectivos. En ese sentido, se informó que la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) registrarán actualizaciones. En particular, el valor de este servicio adicional tendrá un incremento extra del 22,7% desde febrero, lo que llevará a que la mejora acumulada alcance el 36,4% hacia abril.

Al comunicar la medida, Alonso destacó el contexto económico en el que se aplica la recomposición salarial. “Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, señaló el ministro en su publicación.

En ese marco, el funcionario también vinculó la decisión con la política salarial que impulsa la gestión provincial. “En la gestión de Axel Kicillof sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses”, expresó.

Finalmente, el titular de la cartera de Seguridad remarcó que la medida se adopta en un escenario económico adverso. “En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, concluyó.

(FUENTE: Infocielo)