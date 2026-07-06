ATLETISMO: VALENTINO DODARO CLASIFICÓ TERCERO EN EL OPEN SPORTS DE MAR DEL PLATA

La Secretaría de Deportes destaca la participación de Valentino Dodaro en la competencia atlética Open Sports, sobre una distancia de 15 Km., que se desarrolló en Mar del Plata.

El joven florense de 17 años tuvo un magnifico desempeño en esta convocante prueba – de la cual fueron de la partida alrededor de 3.500 atletas-, donde logró el tercer puesto en la categoría hasta 19 años, fue 90° en la clasificación General y 81° en la General Masculina, empleando 1h02m11seg a un sostenido ritmo de 4:08/Km.

Debemos consignar que el circuito conectó las dos playas más emblemáticas: Playa Varese y Playa Grande, disfrutando de un recorrido costero con vista al mar y el característico entorno urbano de la ciudad, siendo el trazado accesible y pintoresco.