ATLETISMO PARALÍMPICO: PARTICIPACIÓN DE FLORENSES EN EL CAMPUS COPAR Y TORNEO NACIONAL DE JUVENILES

Los atletas Nehuen Santillán y Ambar Carballo, alumnos de la Escuela Municipal, fueron convocados para formar parte del Campus Juvenil que se llevó a cabo en la ciudad de Pergamino del 24 al 27 de febrero.

El grupo estuvo conformado por 30 atletas de 10 provincias del país; staff técnico del Copar y técnicos de las distintas federaciones.

En tanto, la profesora Fernanda Negrete fue convocada por Fadepac en el área de lanzamientos.

Este proyecto del Copar, por el que ya han pasado más de 400 atletas, busca detectar, desarrollar y acompañar a los futuros talentos del país, realizando un seguimiento de las jóvenes promesas.

Ademas vale consignar que el día sábado 28 se realizó el Torneo Nacional Infanto Juvenil, donde los integrantes de dicho campus tuvieron una excelente actuación:

Nehuen Santillán resultó Campeón Nacional en lanzamiento de bala y jabalina, categoría F38 Juvenil.

Ambar Carballo, Medalla de Bronce en salto en largo, categoría T20 Menor, y 4° puesto en 100 metros.

Próximamente se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén el 4° Open Copar Internacional donde participarán 5 de nuestros atletas.