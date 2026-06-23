ATLETISMO: MUY BUENA PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL EN EL CENARD

La Secretaría de Deportes destaca la participación de los integrantes de la Escuela Municipal de Atletismo, a cargo de la profesora Fernanda Negrete, en la competencia que tuvo lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) de Capital Federal.

Fueron parte del Torneo Otoño Porteño, organizado y fiscalizado por la Federación Atlética Metropolitana, donde hubo más de 500 inscriptos en distintas categorías del ámbito metropolitano, deportistas libres y un gran número de atletas COPAR.

Debemos consignar que Blas Flores (COPAR Sub 23) obtuvo el tercer puesto en Salto en Largo, mientras que Victoria Castro (COPAR) intervino en Salto en Largo, logrando el primer lugar en PC 37 y en Mayores fue novena; y Alan Crego (Libre Sub 20) arribó cuarto en 400 metros.

Vale mencionar que también se disputó el Torneo Nacional de promocionales, menores y juveniles, organizado por el COPAR.

En este caso, los protagonistas fueron jóvenes promesas entre 11 y 19 años de distintas clasificaciones funcionales.

Nehuén Santillán se impuso en lanzamiento de Bala y Jabalina de la categoría Juveniles; y Ambar Carballo Lescano (Menores) clasificó segunda en Salto en Largo y cuarta en 100 metros.