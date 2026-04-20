ATLETISMO: MUY BUENA PRESENTACIÓN DE FLORES Y SANTILLÁN EN EL CENARD

Blas Flores y Nehuén Santillán, alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado a cargo de la profesora Fernanda Negrete, tuvieron un destacado rendimiento en el Torneo “Olga Jordán”, desarrollado en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) de Capital Federal.

Blas y Nehuén mejoraron sus marcas en las especialidades salto en largo y lanzamiento de bala, respectivamente, en este importante certamen que correspondió a una nueva fecha del Calendario 2026 de la Federación Metropolitana de Atletismo (FAM).