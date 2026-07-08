Atención: la Cooperativa Eléctrica no atenderá por los feriados y el día del trabajador de Luz y Fuerza

La Cooperava informa a los asociados que durante las siguientes fechas no habrá atención en las oficinas y cajas de cobro:

– Jueves 9: Día de la Independencia

– ⁠Viernes 10: Feriado puente

– ⁠Lunes 13: Día del trabajador de Luz y Fuerza

– ⁠Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen

Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:

* Guardia Energía: 442063

* Servicios Sociales: 483416

Para pagos y operaciones sobre su suministro los invitamos a utilizar nuestra autogestión en la web www.coopelf.com.ar

Otras informaciones de la Coop. eléctrica:

ACTUALIZACIÓN DE SEÑALETICAS EN SUBESTACIONES

Desde el área de Oficina Técnica de la Cooperativa de Electricidad, se continua con las tareas de identificación de los Centros de Transformación, tanto en la ciudad como en la zona rural.

Cada subestación recibe un número único de identificación y la cartelería reglamentaria correspondiente, de acuerdo con las normas vigentes. Este trabajo facilita la ubicación de las instalaciones, optimiza las tareas de operación y mantenimiento.

Seguimos trabajando para fortalecer y mantener una red eléctrica cada vez más organizada, eficiente y segura para toda la comunidad.

Tu Cooperativa, Nuestro Compromiso.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.