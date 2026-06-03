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    Locales

    ¡Atención! Alertas por intentos de estafas telefónicas! 

    La Cooperativa de Electricidad de Las Flores informa que NO se realizan llamadas desde números con característica ajena a la ciudad (como 011, entre otros).

    Si recibís un llamado sospechoso solicitando datos personales, información bancaria o códigos de verificación, como así también informando cortes de energía, no brindes información y cortá la comunicación.

    Ante cualquier duda, comunicate con la cooperativa a los números de atención:
    Administración: 2244 442066 / 2244-407101 (Solo Whatsapp)

    Denunciá cualquier intento de estafa ante las autoridades de seguridad.
    Policía Comunal: 911

    🔹 Estemos atentos. Cuidémonos entre todos. 🔹

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