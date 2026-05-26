ARTICULACIÓN CON COOPERATIVAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO LOCAL

Días pasados se compartió un encuentro con representantes de cooperativas locales con el fin de fortalecer el vínculo institucional y generar espacios de articulación y trabajo conjunto.

En ese sentido, se repasaron las premisas que, oportunamente, permitieron a nuestro distrito, la incorporación a la Red de Municipios Cooperativos. Dichas premisas fueron el desarrollo local cooperativo, la educación, el compre cooperativo y el cuidado del ambiente.

Asimismo, la ocasión fue propicia para presentar un informe de coyuntura económica que permitió abrir una ronda de intervenciones sobre la situación actual y los desafíos que atraviesa el sector cooperativo en los distintos rubros.

Participaron el intendente Fabián Blanstein y el secretario de Producción, Cristian Chiodini.