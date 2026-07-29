Aphogard invita: 3ra. edición de Aromas, sabores y algo más

La Asociación para el Hogar de Personas con Discapacidad (APHOGARD) oganiza para el domingo 9 de agosto, la 3ra. edición de «Aromas, sabores y algo más». Una tarde para disfrutar, compartir y colaborar.

Será en el salón de El Terreno -Roberto Trucco 5095- desde las 16 hs. Las tarjetas se pueden adquirir a un valor de $30.000 a traves de cualquier integrante de la institución.

Se invita a la comunidad a colaborar con esta institución que trabaja incansablemente para llegar a culminar el hogar ubicado en Av. Carramasa y Moreno.