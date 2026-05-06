Aphogard: con aberturas colocadas, la obra tiene un avance de 82%

Esta mañana la comisión directiva de Aphogard abrió las puertas de la casa para mostrar – a través de los medios de comunicación- a toda la comunidad los últimos trabajos en el hogar.

Lo más importante y por eso decimos «abrió las puertas», tiene que ver con la colocación de las aberturas exteriores. Todas las ventanas, puertas, puertas corredizas y paños fijos que dan al exterior de cada ambiente fueron colocados. Además, el revoque fino se terminó y los porcelanatos de toda la obra también ya están colocados.

La presidente de la Asociación para el Hogar de personas con discapacidad, Mirta Hein, expresó su emoción de poder estar presentando el avance, así como enumeró los eventos pensados para este año por parte de la asociación: pollada el 25 de mayo, lotería solidaria en junio, bono contribución, tarde de aromas, sabores y algo más, y alguna otra actividad que surja durante el año. Todos eventos que se realizan para seguir recaudando fondos con los que se continúa la obra.

Damián Pellejero, integrante de la comisión, explicó: «estamos en un 82% de avance de obra. La colocación de pisos se hizo gracias a la donación de la fundación Banco Provincia, las aberturas se adquirieron con fondos propios». En cuanto a servicios, el gas y la calefacción – que será por caldera y radiadores- ya están realizadas y se hizo con mano de obra municipal, destacando que grifería, sanitarios y todo para la calefacción ya fue donado y está a la espera de su colocación.

Lo que falta es la electricidad, colocación de aberturas internas, cerrar el garaje y el alero en la puerta de ingreso, según informó Pellejero.

La casa de Aphogard es una obra que impresiona por su magnitud – de 500 m2 cubiertos- , y por todo lo logrado desde aquel marzo del 2023 cuando se anunció el inicio de obra, con los primeros movimientos de suelo. Esfuerzo, dedicación, gestiones, colaboración, trabajo sin descanso para llegar al objetivo: poder finalizar la casa que albergará a personas con discapacidad que estén solas y lo necesiten. Pero aún falta por hacer, el compromiso de quienes pasaron y están en la comisión, más el apoyo de toda la comunidad el sueño del hogar está más cerca de concretarse.

«Ver la casa así, nos alegra mucho, nos emociona y nos compromete cada día más. Somos una ong, y la primera en la provincia que lleva adelante semejante obra», concluyó Pellejero.