Apertura de sesiones ordinarias 2026: el intendente Blanstein llamó a seguir transformando la ciudad

En la noche del martes se dio inicio a las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, con el mensaje del intendente Fabian Blanstein. En presencia de todos los concejales, acompañados por familiares, funcionarios, amigos y el intendente en uso de licencia, ingeniero Alberto Gelene, el profesor Blanstein se refirió a lo realizado durante el 2025 y los objetivos propuestos para este 2026.

En un discurso de 1 hora 45 minutos, repaso obras, área por área, proyectos, programas, destacó la optimización de los recursos para poder llevar adelante una gestión en tiempos complicados, de mucha incertidumbre y poder mantener los servicios básicos sin dejar de asistir a la comunidad. «Hay que ser muy creativo en esta época, para la generación de empleo y recursos», señaló.

ANUNCIOS

Area Economía: se refirió al presupuesto presentado para el ejercicio actual donde se declaró la emergencia económica. Y remarcó que esta ciudad es una de las pocas que no ha despedido empleados, ni ha financiado el pago de haberes. Las Flores será uno de los primeros en presentar el RAFAM 2 -nuevo sistema de gestión económica financiera-.

También se anunció el lanzamiento del chatbot “Carmen”, programa que brindara ayuda y asistencia al vecino de una manera amable e inmediata 24/7 via whatsapp.

Modernización: instalación del nodo tecnológico en el ex galpón del ferrocarril donde se va a implementar la industria 4.0, economía del conocimiento. Con la finalidad de crear condiciones para el talento local y que tenga su espacio con centros de información, equipos informáticos, estadísticas, y de mantenimiento del IDE (información de datos espaciales). Para lo cual ya hay computadoras, Paneles solares. Conversores. Baños, entre otros elementos. Y seremos pioneros en operar con energía renovable.

Producción ambiente y turismo: creación del mercado fijo florense para productores y emprendedores locales en el ex edificio Cattorini, donde se comercializará todo manufactura local. Adaptado como espacio techado.

También la creación de un espacio ferial y de exposiciones de más de 3 mil metros cuadrados en el sector industrial planificado a la vera de la ruta 3, visibilizando productos de Las Flores. Delante del SUM.

Proyecto de nodos de desarrollo turístico en el Parque Plaza Montero, donde se recibirán inversiones privadas para que se ejecuten en la laguna.

Proyectos en educación siempre con el acompañamiento a los jóvenes que deciden estudiar en otras ciudades, con el apoyo económico a través de becas, o con asistencia habitacional, asi como la gran oferta educativa local a traves del programa puentes yde convenios on distintas universidades.

De deportes con implementación de neurociencia adaptada al deporte, en la detección de nuevos talentos y de seguimiento de deportistas.

En materia de cultura, se destacó el aniversario de la ciudad, con sus 170 años y el día del regreso, además del acompañamiento a más de 150 eventos realizados y los que vendrán. Y la próxima creación de un museo en Rosas.

En materia de salud, el constante acompañamiento a vecinos con traslados a otros centros de salud y entrega de medicamentos. Con la implementación este año de “medicamentos bonaerenses”, además de continuar con distintos programas sanitarios en escuelas y para toda la comunidad, que en números se incrementó considerablemente respecto a años anteriores.

Desarrollo humano, desde la secretaria se realizan acciones hacia los vecinos “para que ningún florense tenga sus necesidades básicas insatisfechas”, remarcó el intendente. Además de la continuidad de los Programas para niños y adolescentes.

Este año, además, se entregarán las 110 viviendas que se encuentran en un 95% de finalización y que la entrega será a traves de un sorteo público. Y de las cuales el intendente señaló: “Que quede bien claro que las viviendas son para las familias florenses, voy a ser garante de ese sorteo”.

En seguridad anunció la inauguración de la oficina de ciber crimen para la próxima semana y la gestión para volver a traer a la ciudad una base de gendarmería. Destacando que tenemos índices en materia de seguridad, ejemplares en toda la región.

Obras públicas: se hará en Entubamiento de calle 17 de Octubre desde Perón a Independencia, también en la calle Sarmiento y San Jorge, Gral. Paz entre Almada e Independencia, las cloacas en Barrio Traut. Se anunció la creación de la cuadrilla para emergencias, cosas menores como pozos, etc.

Blanstein hizo un comentario especial para refereirse al convenio con el CEAMSE, por la planta de residuos, donde reiteró que no se creó ninguna tasa municipal extra para afrontar este convenio. Optimizando los recursos y Iogrando la cobrabilidad de las tasas municipales se podrá llevar a delante este traslado del rechazo de la planta. Aclarando -a la oposición que no acompaño la votación en el Concejo-, que no hay nada raro en este acuerdo, “es lo inmediato, y si algo no se cumple o no gusta se puede cancelar en cualquier momento”.

Destacó el trabajo de los empleados municipales, “es el que hace que todo sea posible, Infinitas gracias a ellos”, expresó.

Y en un párrafo aparte recordó los 50 años del golpe de estado, que se cumplen el próximo 24 de marzo, y destacando la importancia de reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, con el retorno a la democracia en el país.

“En este presente, Asumo la máxima responsabilidad de continuar este legado. Mi esfuerzo, el de todo el equipo de gobierno será contundente para consolidar los logros”, manifestó en el final de su discurso. «Los convoco a todos, para que nos encuentre mejor como comunidad y en estos 170 años a que nuestra ciudad la cuidemos, la valoremos y la sigamos transformando”.