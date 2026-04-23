“Apagón informativo”: paro del Servicio Meteorológico contra despidos y alertan por el riesgo aéreo

FUENTE: INFOMIBA

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nucleados en ATE confirmaron un paro nacional con cese de tareas para este viernes 24 de abril. La medida de fuerza, bautizada como “apagón informativo”, se extenderá entre las 5:00 y las 12:00 horas y afectará la emisión de pronósticos y alertas en todo el país. El gremio advierte que la protesta dejará sin operatividad a los aeropuertos y reducirá la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos críticos.

El detonante del paro fue la llegada de 140 nuevos telegramas de despido. Desde ATE señalaron que la cifra podría trepar a 250 si avanza el plan de reestructuración que impulsa el Gobierno nacional. Esos ceses se sumarían a las 150 bajas que ya se registraron durante 2024, lo que profundiza el recorte de personal en un área sensible para la seguridad y la prevención.

La delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, explicó que sin datos meteorológicos oficiales el transporte aéreo no puede funcionar. “Los aviones no van a poder despegar”, sostuvo en declaraciones radiales. La dirigente remarcó que el monitoreo del clima que realiza el SMN es indispensable para garantizar la seguridad de las operaciones y que, sin esa información, los vuelos quedan en tierra.

La crisis de personal dejó al organismo con apenas 600 empleados. Según el gremio, la dotación mínima para una operatividad aceptable es de 1.200 trabajadores. “La población queda indefensa; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles”, advirtió Saralegui. Además, denunció que las cesantías afectan a 140 familias que se quedan sin ingresos y sin indemnización por tratarse de personal contratado.

Desde el sindicato cuestionaron la justificación oficial de los recortes. El Gobierno argumenta que busca modernizar el sistema con estaciones meteorológicas automáticas, pero ATE asegura que ese equipamiento no se incorporó. Saralegui explicó que instalar una estación no implica un reemplazo inmediato del personal técnico. “No es que ponés una estación meteorológica automática y desde que la instalás funciona 10 puntos. Tenés que homologarla con la convencional y eso lleva un año”, detalló.

La delegada también puso en duda la viabilidad del plan oficial. “Si nos dejan sin personal, ¿quién las va a instalar?”, se preguntó. Para el gremio, el discurso de la actualización tecnológica encubre un proceso de vaciamiento que debilita la capacidad del Estado para emitir alertas tempranas y asistir a la población ante tormentas, inundaciones o incendios.

El conflicto del SMN se inscribe en un marco de ajuste más amplio sobre el sector estatal. Esta semana, la conducción nacional de ATE encabezó protestas por recortes en otros organismos de ciencia y técnica. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, vinculó los despidos en el SMN con lo que ocurre en el INTI, donde el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, proyecta eliminar más de 900 funciones.

Aguiar sostuvo que la sociedad ya percibe el impacto de las medidas. “Ya todos se dieron cuenta que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sólo se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente, también referente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).