«Amigas desgraciadas» en el Teatro Español: «una obra entre el humor y la reflexión»

El Teatro Español presenta este sábado “Amigas Desgraciadas”, obra escrita por Hugo D. Marcos, con dirección de Carlos Daniel Barneche.

La obra aborda temas como la amistad, la traición, los mandatos sociales, la violencia de género y la necesidad de ser escuchadas. Un encuentro semanal de cinco amigas que se reúnen desde siempre para tomar el té. Lo que parece una velada tranquila se transforma en una tarde de situaciones, reproches, rencores y revelaciones que sacan a la luz las complejidades de sus vínculos personales.

El elenco está integrado por Analia Besset, Julia Catini, Graciela Tartaglia, Alicia Fajre y Leticia Ferreyro.

“Tremendamente real y divertida. Entre el humor y la reflexión”, adelantó su director esta mañana en Play Radios. “Se reflejan los problemas de cada mujer, la mentira, la infidelidad, el sometimiento, el maltrato…todo está muy bien manejado, el trabajo de la ironía en cada una de las actrices”, agregó Berneche.

Con público aplaudiendo de pie en todas las funciones, esta obra invita a pensar, a mirar y mirarse. Una interesante propuesta para la noche del sábado 30 de mayo a las 21 horas.

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Español, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas.

Es importante remarcar que la obra contiene lenguaje adulto.

Audio entrevista Carlos Barneche