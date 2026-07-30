ALERTA AMARILLO por tormentas para éste viernes

Las Flores quedó bajo alerta amarillo por tormentas de cara a la llegada de una ciclogénesis que modificará el escenario climático de la región desde este viernes. La medida fue informada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y elevaron el nivel de atención para la tarde y la noche del viernes 31 de julio.

Desde la cuenta oficial del SMN precisaron: “Se sube a AMARILLO el nivel de atención del riesgo por tormentas durante la tarde/noche del viernes 31 de julio en la ciudad de Las Flores”. Según trascendió, esas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas intensas, chaparrones abundantes en poco tiempo y probabilidad de caída de granizo.