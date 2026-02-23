Alegría y diversión en las dos primeras noches de Corsolandia

Comenzó este fin de semana la edicion 54 de Corsolandia, el carnaval infantil que reúne a la familia y que continuará el próximo viernes y sábado.

El evento, es organizado por la Comisión de Corsolandia y cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores. Este año además de los sorteos, regalos y la búsqueda del tesoro, se agregaron a cada noche distintas propuestas: murga, actuación de Agustina Romero, participaciones sorpresa, “Petún y Skarpin”, sorteos y en la jornada de cierre entrega de premios y elección de Embajadores.

En en primer fin de semana, fue una gran cantidad de niñas y niños, quienes desde las 20 horas, desfilaron con sus disfraces y carrozas en la Av. Gral. Paz entre Alem y Avellaneda y puedieron mostrar sus coloridos y originales creaciones. No faltó la música, el papel picado y la buena participación del público que fueron la muestra del éxito que cada año es el carnaval de los chicos.

