Alberto Gelené: la transición en el ejecutivo local y los desafíos de su nuevo cargo en la provincia

El ingeniero Alberto Gelené, licenció su cargo como intendente de Las Flores para asumir, hace algunos días, como nuevo director de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires.

En una primera entrevista como funcionario provincial, dialogó con el periodista Flavio Pérez en Play Radios sobre lo hecho en sus años como intendente, proyectos pendientes, su nueva función y los desafíos que enfrenta tanto él como Blanstein, su reemplazo en el ejecutivo.

“Este desafío es muy lindo, muy importante, es lo que he estudiado siempre, las especializaciones que he hecho, los proyectos, obras”, expresó.

Su trabajo dentro del Ministerio de Infraestructura -que dirige Gabriel Katopodis- será coordinar los comités de cuencas en un contexto marcado por crisis hídricas, inundaciones, eventos climáticos extraordinarios, y la necesidad de obras estructurales que solucionen los problemas que ello acarrea en los distintos municipios bonaerenses.

Como recordó, asume el cargo a 24 años de su anterior participación en un ministerio provincial, donde también trabajó sobre temas hídricos. Muy entusiasmado y ya con agenda completa: «tengo programado visitas en varios municipios».

Pese a no haber recibido el apoyo de la oposición en su pedido de licencia, y de recibir críticas por su todavía presencia en cuestiones locales, Gelené no se hace eco de esos comentarios y señala: “Es un momento de transición, donde tengo que estar colaborando con Fabian (Blanstein), para que pueda tener todas las herramientas en este periodo que va a ser más largo que otras veces”. Además, comentó que se sorprendió con la negativa de la oposición en el Concejo, “no son entendibles algunas expresiones y decisiones, pero forman parte de cada persona”. En este sentido añadió que hace rato viene soportando una serie de calumnias sobre su persona, muchas de ellas producto de las redes, “que a veces sacan lo más bajo de los individuos”.

Sobre los proyectos que no se han realizado aún en la ciudad, el ingeniero explicó sobre varios de ellos: “No son promesas son proyectos, yo soy muy generador de proyectos, sino los hubiéramos generado habría muchas cosas que no estarían plasmadas, como el parque industrial, la cancha de hockey….”

También hizo un párrafo aparte para referirse a la planta de tratamiento de residuos sólidos, sin esquivar responsabilidades remarcó que en su ausencia en el gobierno -desde 2015 a 2019- la planta “creció un montón y no se respetó el proceso de reciclado ni nada. En ese lapso se generó ese problema, no se hizo ninguna celda, luego vino la pandemia y demás. Hoy Fabian ha encarado muy bien un proceso de remediación, mientras terminamos de construir la celda nueva -llamado Ecoparque por la zona de Boerr- y mientras remediamos la situación en que está la planta”, comentó.

En el repaso de lo hecho y terminado, como obras para los distintos barrios, calles, viviendas, agregó: “Tenemos que seguir trabajando en ese camino mientras tengamos la responsabilidad política de conducir la ciudad, hoy con Fabian al frente, apoyar y culminar muchos de los proyectos que se pensaron, como el desarrollo del parque termal”.

Generación de trabajo, llegada de inversiones, apoyo a emprendedores, mantenimiento y reparación de caminos rurales, turismo, muchos de los temas donde reparó y repasó el tratamiento que se le da desde el ejecutivo local ahora con la conducción del profesor Fabian Blanstein. De quien comentó: “Si Fabián quiere hacer algún cambio, tiene toda la libertad para definir la forma de trabajar y las personas que lo acompañen”.

En el final destacó el trabajo municipal, “es muy valorada en toda la provincia, nuestra capacidad técnica, el hacer obras por administración. En muchos lugares no pueden hacer eso”, dijo.