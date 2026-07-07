Ajedrez, atletismo y natación con buena participación florense

AJEDREZ: SEGUNDO PUESTO PARA CIRO BRANCHESI GÓMEZ EN LA QUINTA FECHA DEL GRAN PRIX BONAERENSE

Ciro Branchesi Gómez, al ocupar la segunda posición en la categoría Sub 12 donde hubo 27 inscriptos, fue el mejor florense clasificado en la Quinta Fecha del Gran Prix de Ajedrez del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que se disputó en el salón Principal de la Escuela Técnica de 25 de Mayo.

Intervinieron 168 aficionados del juego ciencia de más de 14 delegaciones y los demás representantes de la Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Mario Orlando, registraron las siguientes posiciones: en Sub 8 (20 ajedrecistas): 7°) Liam Nuin. En Sub 10 (23 protagonistas): 9°) Elson Calzada y 18°) Lorenzo Rodríguez. En Sub 12 (27 jugadores): 8°) Lucas Lerra. En Sub 15 (30): 13°) Tomás Espíndola, 19°) Tomás Aguirre, 28°) Mariano Ribas, 31°) Tomás Fosco, 32°) Morena Depetrini y 37°) Delfina Maciel Galmes. En Sub 18 (21): 11°) Tiano Puente y 12°) Juan Ignacio Barreto. En Libre (39): 22°) Néstor Orlando (mejor Mayor de 50 años), 24°) Mario Orlando y 27°) Ana Laura Orlando.

La próxima etapa se desarrollará el 9 de agosto en la ciudad Saladillo.

ATLETISMO: AGUSTÍN GENTIL GANÓ LA GENERAL DE LA TERCERA ETAPA DEL ECO TRAIL EN DOLORES

La Secretaría de Deportes felicita a Agustín Gentil por adjudicarse la general de la tercera etapa del Circuito Argentino de Aventura Eco Trail, que se llevó a cabo en Dolores con la organización de I Love Runn junto a la Municipalidad de la localidad anfitriona.

El punto de partido de esta importante competencia atlética fue el Parque Termal, donde el florense empleó 40m59seg en recorrer un circuito de 10 Km. que incluyó senderos, bosques y arroyos. Fue escoltado por el campeón Argentino Martín Horacio Alegre (41m10seg), que a su vez venía de participar en el Mundial de República Checa, y Bruno Aguirre (41m.16seg).

Cabe destaca que el EcoTrail es una propuesta que busca acercar el trail running a diferentes ciudades, promoviendo el respeto por el medio ambiente y la accesibilidad para corredores de todos los niveles. Se disputa en circuitos disponibles de 5 Km., 10 Km., 16 Km. y 23 Km., adaptándose tanto a quienes se inician en el trail como a quienes buscan desafíos más exigentes.

Las próximas etapas serán Chascomús el 27 de septiembre y en Castelli el 8 de noviembre.

LA FLORENSE INÉS ALANÍS PARTICIPÓ DEL FESTIVAL DE AGUAS ABIERTAS EN MALLORCA, ESPAÑA

Desde la Dirección de Adultos Mayores queremos destacar y felicitar a la nadadora Inés Alanís (62 años) por su participación en el Festival de Aguas Abiertas (Best Fest), realizado en Mallorca, España.

Pilar Geijo, referente élite de Aguas Abiertas, realiza la convocatoria del evento, por medio de la cual nuestra florense estuvo presente, participando por primera vez en esta disciplina, donde se inscribió en las pruebas de 1.500, 1.900, 2.500, 3 km y posta. Cada prueba tenía entre 400 y 450 personas inscriptas de todos los países y edades, ya que era una única categoría.

Además de las competencias, hubo charlas brindadas por referentes olímpicos. Durante las jornadas, por la mañana se realizaron las pruebas y, por las tardes, charlas y clases en pileta a cargo de profesionales olímpicos.

El evento se desarrolló específicamente en Sant Jordi y el alojamiento del grupo de Pilar fue en un hotel de cuatro estrellas.

Es de destacar que todas las pruebas fueron desarrolladas en distintas islas. Los organizadores tienen en cuenta, al momento de la organización, el viento, el tipo de marea y demás condiciones climáticas y marítimas que podrían darse en cada disciplina. El objetivo del evento es el objetivo personal que cada participante se proponga.

María Inés expresó al respecto que fue un sueño hecho realidad y que volverá por una nueva experiencia.