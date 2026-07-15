Aguas Bonaerenses: Nuevos Planes de Pago sin interés

Aguas Bonaerenses informa que se encuentran vigentes por tiempo limitado nuevos Planes de Pago que brindan la opción de abonar periodos adeudados en hasta 8 cuotas sin interés de financiación.

En esta oportunidad, los Planes están dirigidos a las personas usuarias del área de concesión que adeuden comprobantes, con excepción de aquellos casos que se encuentren judicializados, así como también los usuarios oficiales y quienes tengan aviso de corte.

Las personas usuarias podrán optar entre dos propuestas para regularizar su deuda: PLAN 6 CUOTAS; y PLAN 8 CUOTAS. Para acceder, deberán abonar un porcentaje de lo adeudado en concepto de anticipo, a saber:

· PLAN 6 CUOTAS: anticipo del 30% de lo adeudado.

· PLAN 8 CUOTAS: anticipo del 35% de lo adeudado.

Las y los interesados en regularizar su situación financiera pueden gestionar su Plan de Pago comunicándose al Centro de Atención Telefónica 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas; de manera presencial en los Centros de Atención de ABSA en toda la concesión; o a través de la web www.aguasbonaerenses.com.ar.

Recordamos a las personas usuarias que para poder realizar los trámites tanto comerciales como operativos, es importante tener a mano la Unidad de Facturación.