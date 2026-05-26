Agradecimiento al Hospital

Recibimos y publicamos

Agradecimiento de la familia Riquelme- Sepulveda hacia el Hospital Zonal General de Las Flores

Director del Hospital General Zonal de Las Flores Dr. Pedro Fernández:

Han pasado unos días desde que despedimos al pilar de nuestra Familia: la «ABUELA JULIA» a sus 90 años.

Fueron dos semanas de consultas e internación hasta que se apagó su reloj biológico, el momento que nadie espera.

Hoy queremos decirle Gracias INFINITAS a quienes desde su función en nuestra Familia atendieron y contuvieron a momento de preocupación, tristeza y dolor:

Dr. Alejandro, quien la recibió y miro sus primeros estudios.

Dra. Gisela Caviglia, que en todo momento estuvo pendiente de su evolución, con dedicación y amorosidad a nuestra abuela en el sector de clínica.

Dra. Amaya. Dra. Lucia Rodríguez Cardiologa, que en el momento que fueron llamadas también estuvieron ahí.

Equipo de Kinesiología, laboratorio y Nutricionistas que siempre siguieron las recomendaciones.

Destacar el AMOR de todos los turnos de ENFERMERÍA y el grupo humano de Maestranza y Seguridad del HOSPITAL por el RESPETO a la familia que estuvo y acompañó desde el pasillo las novedades durante esos días.

En tiempos donde la Salud Pública está tan destratada y descuidada queremos resaltar la EMPATÍA y el Profesionalismo del personal del HOSPITAL GENERAL ZONAL DE LAS FLORES que, pese a la realidad sociopolítica que atravesamos, sigue FIRME por y para la SOCIEDAD FLORENSE.

AGRADECEMOS su Calidad Humana, ante todo.

FAMILIA RIQUELME-SEPULVEDA.