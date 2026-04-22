Aeródromo: Blanstein se reunió con el Director de la Región Aérea Centro

Días pasados, visitó nuestra ciudad el director de la Región Aérea Centro de la provincia de Buenos Aires, Jorge Leiva, quien mantuvo una reunión con el intendente Fabián Blanstein y demás autoridades.

Durante el encuentro, se realizó un relevamiento del aeródromo —de jurisdicción provincial—, donde se analizaron aspectos vinculados al mantenimiento, el funcionamiento del club y cuestiones jurídicas, entre otros temas.

Asimismo, desde el Municipio se ratificó el compromiso de continuar trabajando de manera mancomunada, en el marco del acuerdo de colaboración firmado oportunamente, con el objetivo de avanzar en la implementación de diversas acciones.