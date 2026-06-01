ACTO Y ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO 

Cada 2 de junio se celebra el día del bombero voluntario en Argentina. En cada ciudad donde existe un cuartel hay distintas celebraciones con actos, homenajes, desfiles y caravanas.

En Las Flores, este 2 de junio, el programa de festejos comenzará con el toque de sirena a las 8 de la mañana.

9:30 hs – Recepción de autoridades e invitados

10:00 hs – Acto protocolar

11:00 hs – Homenaje en el Cementerio Local

11:30 hs – Homenje al General San Martín

12:30 hs – Almuerzo de Camaradería

14:30 hs – Se abren las puertas del cuartel para Jardines, escuelas y todos los vecinos están invitados a compartir una tarde con los inttgrantes para conocer su trabajo y festejar juntos.