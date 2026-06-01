ACTO Y ACTIVIDADES POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO 

Cada 2 de junio se celebra el día del bombero voluntario en Argentina. En cada ciudad donde existe un cuartel hay distintas celebraciones con actos, homenajes, desfiles y caravanas.
En Las Flores, este 2 de junio, el programa de festejos comenzará con el toque de sirena a las 8 de la mañana.
9:30 hs – Recepción de autoridades e invitados
10:00 hs – Acto protocolar
11:00 hs – Homenaje en el Cementerio Local
11:30 hs – Homenje al General San Martín
12:30 hs – Almuerzo de Camaradería
14:30 hs – Se abren las puertas del cuartel para Jardines, escuelas y todos los vecinos están invitados a compartir una tarde con los inttgrantes para conocer su trabajo y festejar juntos.
9:30 hs – Recepción de autoridades e invitados
10:00 hs – Acto protocolar
11:00 hs – Homenaje en el Cementerio Local
11:30 hs – Homenje al General San Martín
12:30 hs – Almuerzo de Camaradería
14:30 hs – Se abren las puertas del cuartel para Jardines, escuelas y todos los vecinos están invitados a compartir una tarde con los inttgrantes para conocer su trabajo y festejar juntos.
IMPORTANTE: Este año no se realizará la tradicional caravana por la ciudad.
Los esperamos directamente en el cuartel para celebrar juntos. Porque sin ustedes, nuestra labor no sería posible.Hay vocaciones que se llevan en el corazón. La nuestra es servir, cuidar y estar siempre que nos necesiten.
Este 2 de junio queremos celebrar nuestro día con ustedes, que son parte fundamental de nuestra historia.
Los esperamos directamente en el cuartel para celebrar juntos. Porque sin ustedes, nuestra labor no sería posible.Hay vocaciones que se llevan en el corazón. La nuestra es servir, cuidar y estar siempre que nos necesiten.
Este 2 de junio queremos celebrar nuestro día con ustedes, que son parte fundamental de nuestra historia.