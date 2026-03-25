Acto por los 170 años de Las Flores: “Tenemos el desafío de seguir construyendo la ciudad que merecemos»

En el dia del aniversario de la ciudad, los actos comenzaron temprano con la ofrenda floral al pie del busto que recuerda al fundador don Manuel Venancio Paz.

Play Radios, como hace cada año, saludó minutos antes al intendente Fabián Blanstein quien brindó unas palabras a la comunidad, así como luego lo hicieron los ex intendentes –desde la democracia a esta parte- que lo acompañaron en este dia tan especial.

“Para todos los vecinos de nuestra ciudad, feliz cumpleaños. Es un honor, un momento único y hermoso, estar acompañado por todos los intendentes desde la democracia a esta parte” comentó Blanstein esta mañana.

Alberto Gelené también expresó su alegría de poder estar acompañando, hoy desde otro lugar un nuevo aniversario de la ciudad. “Siempre aquí firme honrando a Venancio Paz, y valorizando lo que significa nuestra ciudad, es muy emotivo, y esto nos tiene que reunir y encontrar como comunidad”.

Por su parte Ramón Canosa señaló: “es una fecha tan especial esta, hemos sido hombres de estado, además con Fabián tenemos una amistad y siempre estoy a disposición como vecino”.

También Antonio Lizarraga estuvo presente y agradeció la invitación a ser parte de estos festejos. “No podía faltar, participar en estos acontecimientos es también cumplir con todos los florenses”, agregó.

Minutos después, en plaza Mitre se concentraron las banderas de ceremonias de las escuelas, instituciones deportivas, de seguridad, de bien público, quienes junto a funcionarios, concejales, consejeros escolares y vecinos formaron parte del acto alrededor del mástil.

Se inició con el izamiento de la bandera nacional que fue portada por los ex intendentes, veteranos de Malvinas e integrantes de instituciones tradicionalistas. Luego se realizó una reseña histórica y el cura párroco Eduardo Campion hizo la invocación religiosa, para luego entonar el himno nacional Argentino.

Las palabras estuvieron a cargo de Norma Terán, integrante de la comisión de Patrimonio histórico, y para finalizar el intendente Blanstein repasó los inicios de la creación de nuestra querida Las Flores, recordando la llegada del ferrocarril, la primera escuela y el crecimiento poblacional hasta esta parte. Convocó a la unión, al cuidado, al respeto para poder crecer como comunidad, a valorar el espacio que nos cobija. “Porque Las Flores creció con esfuerzo, pero también con esperanza. Tenemos la responsabilidad de no detenernos nosotros”, dijo. ”Hoy al conmemorar estos 170 años, no solo recordamos el pasado, también reafirmamos un compromiso, de continuar el camino del desarrollo, de cuidar lo construido y de proyectar una ciudad con más oportunidades para todos. Las Flores es una ciudad con identidad con historia y con un fuerte sentido de pertenencia y es fundamental el reflejo de su gente”.

En el final reafirmó: “Tenemos el desafío de seguir construyendo la ciudad que merecemos. No hay futuro posible sin memoria, no hay crecimiento sin esfuerzo y no hay una ciudad grande sin una comunidad unida. Las Flores es esa comunidad, Las Flores es esa historia y Las Flores sin dudas es nuestro gran futuro”.

El acto finalizó con una huella, a cargo del balet de la escueal agraria.



Palabras del intendente Fabian Blanstein y ex intendentes