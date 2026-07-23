Acto por el 29° aniversario del monolito que recuerda a los desaparecidos florenses

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores invitar a participar y acompañar el acto conmemorativo por el 29.º aniversario del Monolito, que se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 18:00 horas, en Plaza Mitre.

En el marco de la jornada se realizará el descubrimiento de placas conmemorativas, elaboradas y donadas por Azul Carrasco, a quien la comisión agradece profundamente por su compromiso y generosidad.

Asimismo, se inaugurará una muestra fotográfica a cargo de Rocío Juantegui, que acompañará esta fecha de memoria y reflexión.