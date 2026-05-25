Acto por el 25 de Mayo

En conmemoración del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, este lunes se realizó el acto centralizado en la plaza de las provincias, en el corazón del barrio 25 de Mayo.

Estuvo presente el intendente Fabian Blanstein, junto con integrantes del gabinete municipal, concejales de distintas fuerzas políticas, autoridades educativas, banderas de ceremonia de establecimientos escolares, policía, bomberos, medios de comunicación y vecinos.

Luego del izamiento de la bandera en el mástil de la plaza, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Se realizó la invocación religiosa, y la lectura de palabras alusivas a la fecha estuvieron a cargo del alumno Thiago Ipucha de 5to año Arbis de la escuela Normal, el profesor Julio Gonzalez y la Secretaria de Desarrollo Humano Mariangeles Basile. Todos coincidieron en la importancia de la unión del pueblo, el trabajo por el bien común y la necesidad de valorar estos hechos históricos como pilar fundamental de nuestro presente y futuro.

Al finalizar se dio espacio a la parte recreativa con bailes típicos de la época a cargo de integrantes del ballet paso básico.