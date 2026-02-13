ACTO INAUGURAL Y DESFILE DE DELEGACIONES DE LA COPA NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL LAS FLORES 

Esta noche a las 20:30 horas en la Av. General Paz, frente a la Plaza Mitre, se llevará a cabo el Desfile de Presentación de todos los equipos participantes de la 2ª edición de la Copa Nacional de Futbol Infantil “Tino” Costa homenaje a “Mingo” Angelello.

Boca Juniors, River Plate, Estudiantes de La Plata, Velez Sarfield, Banfield, Lanús, Independiente y Huracán de Parque Patricios, todos equipos de AFA; Argentinos Juniors Filial Moreno, GEBEL de la provincia de Corrientes; El Taladro, Ferrocarril Roca, Barrio Traut, El Hollín, Atlético Las Flores, Juventud Unida, La Academia, todos locales; Argentino y Unión Apeadero de Saladillo y El Fortín de Olavarría, son algunos de los más de 40 equipos que, en tres categorías, participarán del torneo y que esta noche estarán desfilando en una jornada especial donde además de la presencia de “Tino” y “Mingo”, habrá momentos especiales para compartir en familia.

El intendente Fabián Blanstein, junto a funcionarios de las distintas áreas del municipio y concejales, estarán compartiendo el Desfile de Bienvenida a las distintas delegaciones que, con particular entusiasmo, desde hoy ya han comenzado a disfrutar tanto del torneo como así también de la ciudad y la calidez de nuestra gente.