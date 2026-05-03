Acto «Dia del Trabajador» con rechazo a las políticas laborales del gobierno nacional

El 1° de mayo, Día del Trabajador, se conmemoró en Las Flores con el Acto que tuvo lugar en la Plazoleta de los Trabajadores del Barrio Empleados de Comercio.

Junto a la Comisión Vecinal, autoridades, fuerzas vivas e instituciones, se homenajeó en este día a todos los florenses que, en los diferentes sectores laborales, hacen posible el crecimiento de la ciudad, permitiendo enfrentar cada desafío de la sociedad con esfuerzo colectivo.

La conmemoración se inició con el Himno Nacional y continuó con la colocación de ofrendas florales en la Ermita de San José Obrero, el patrono de los trabajadores.

Luego, Jorge Dähn, en representación de la Parroquia, compartió una reflexión y una oración.

A continuación Rosa Bucci, presidenta de la comisión vecinal que realizan distintas acciones por el Barrio, recordó el significado histórico de la fecha y destacó que este día “es memoria, compromiso, defender lo conquistado y pelear por lo que falta”.

En sus palabras además celebró el primer aniversario del Salón de Usos Múltiples e hizo entrega, en nombre de toda la Comisión, de un reconocimiento al Centro de Formación Profesional 401, institución que creó una escultura realizada en el Curso de Soldador y que fue emplazada en el espacio verde del Barrio.

Hernán Patronelli, secretario general de la CGT Regional Las Flores, compartió un mensaje en el que remarcó la importancia de sostener las políticas de protección y dignidad para los trabajadores, que las leyes no sean de beneficio para unos pocos y que es fundamental la unidad para hacer frente a las dificultades y para hacer que la patria sea para todos.

Los reconocimientos continuaron y el intendente Fabián Blanstein, junto a Alberto Gelené, hoy autoridad del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz, entregaron presentes a Hugo Comba, reconocido zapatero; Luis Gentil, trabajador municipal con más de 30 años en el oficio; Marcelo Roca, propietario de un tradicional comercio.

También fueron homenajeadas Elsa “Negra” Di Tullio, por estar al frente de Tu Kiosco desde el año 80; y Liliana Fuccila, quien se desempeña en el municipio desde hace más de 35 años acompañando muchas de las administraciones.

En el cierre del acto, el intendente Blanstein reafirmó el compromiso para, desde la responsabilidad que se tiene en la función pública, seguir fortaleciendo cada uno de los sectores, tanto la familia municipal como todos aquellos que, por las circunstancias del contexto actual, se encuentran sin fuentes de ingreso o deciden impulsar emprendimientos.

Además, subrayó la importancia de seguir trabajando juntos, por quienes más lo necesitan y por el crecimiento sostenido de toda la comunidad.