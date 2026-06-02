Acto Día del Bombero: se inauguró una dársena de ingreso por calle Moreno

En el dia del Bombero voluntario, en nuestra ciudad se realizó el acto conmemorativo en las puertas del cuartel, con el toque de sirena a las 8 de la mañana.

El acto protocolar se realizó a las 10 hs con presencia del intendente municipal, concejales, familias, vecinos amigos y medios de comunicación. El cuerpo activo marchó hacia el ingreso de la institución donde se formó junto a las banderas de ceremonia. Luego del himno nacional argentino, y la colocación de la ofrenda floral al pie del monumento al bombero, se realizó un minuto de silencio por los integrantes fallecidos.

Horacio Suhurt, como ministro de la eucarística realizó una invocación religiosa y posteriormente se dio paso a los discursos. El jefe del cuerpo activo, Leandro Griffiths agradeció la presencia y acompañamiento constante de todos los integrantes del cuartel, tanto en actividad como del cuerpo de reserva por el apoyo permanente.

Por su parte el presidente de la Asociación, Raúl Juanateguy, celebró “el desinterés personal en pos del bienestar del prójimo, impulsado por un único motor, la vocación de servicio”. Además, agregó, “mantener un cuartel operativo, equipado y a la vanguardia no es tarea sencilla, requiere un trabajo constante entre la comisión directiva, el cuerpo activo y el apoyo incondicional de los florenses”.

También el intendente Fabian Blanstein dejó su mensaje de gratitud hacia el trabajo incansable que se realiza desde el cuartel de bomberos, “desde la municipalidad agradecemos infinitamente a toda la familia de bomberos voluntarios, por la labor, el cuidado, por la vocación de servicio que no tiene tiempo. En este día especial, gracias al cuerpo activo y también por todo lo realizado al cuerpo de reserva. Y a todos por el esfuerzo que hacen a diario”.

Para finalizar el acto se realizó el cambio de abanderados y escoltas: Segundo escolta suplente, sargento Nicolas Pais; primer escolta suplente, Mario Zarate; segundo escolta, oficial ayudante Franco Sielas; primer escolta, bombero Ivan Juarez, abanderada (continúa) Sargento Primero Yamila Avaca.

Minutos despues de la desconcentración, se procedió a la inauguración del nuevo acceso por calle Moreno. Se trata de una dársena para cargar y lavar los móviles con la seguridad necesaria. Cuenta además, con un pozo para extraer agua de 30 m. de profundidad con bomba sumergible, y así no consumir agua potable para apagar incendios.