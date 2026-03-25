Acto 24 de marzo,a 50 años del golpe de estado: “El nunca más no puede ser negociado”

En la tarde de este 24 de marzo se realizó el acto en Las Flores por el Dia de la Memoria por la verdad y la justicia. En la plaza Mitre, reunidos frente al monolito que recuerda a los desaparecidos florenses víctimas de la última dictadura cívico-militar, representantes de la comisión de familiares y Amigos de los Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo, en la voz de María Ines Labolita, compartieron un documento en el que resaltaron lo especial de cumplirse 50 años de aquel 24 de marzo de 1976.

“¿Como construimos la memoria? ¿Es posible pensarla con práctica y que no sea solamente un discurso?”, se preguntaron. “En este contexto con enormes retrocesos por parte del gobierno nacional, donde no solo se niega la memoria, sino que se pone en valor el accionar de aquellos genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad… La memoria es condición indispensable para avanzar hacia el futuro”.

También en el documento se refirieron a los recientes trabajos realizados por el equipo de antropología forense, que logró identificar en el campo de exterminio La Perla, en Córdoba, a 12 personas que estaban desaparecidas. “Nuestra tarea es persistir en la lucha -continuó- en la búsqueda para poner limite a esta avanzada negacionista… El nunca más no puede ser negociado”…Y finalizaron: “No perdonamos, no nos reconciliamos, qué digan donde están”, reafirmando esta consigna en los 50 años del golpe de estado.

Posteriormente, con micrófono abierto, referentes de SUTEBA Las Flores, Desarrollo Humano de la municipalidad, CGT, y Miguel Nazaro, hermano de Paulo Nazaro, dirigieron unas palabras a los presentes.

El acto finalizó con la presentación de la murga Desquiciados de la Luna.