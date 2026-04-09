ACTIVIDADES Y ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: DÍAS Y HORARIOS

La Secretaría de Deportes informa sobre las actividades y Escuelitas Municipales que se desarrollan con total responsabilidad, compromiso y dedicación, pensando en un bienestar saludable de los deportistas.

• Atletismo PCD: lunes de 17 a 19 horas; y miércoles y viernes de 16 a 18 horas en el estadio del Centro de Educación Física N° 6.

• Fútbol PCD: lunes de 17.30 a 19 horas; y miércoles de 17.30 a 18.30 horas en el playón de la Pista de Patinaje (Pellegrini y 25 de Mayo).

• Natación PCD: lunes y viernes de 16 a 17 horas (TEA); lunes y viernes de 17 a 18 horas; martes y jueves de 11 a 12 horas, en la Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.

• Multideportes Adaptado: miércoles de 18 a 19 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6.

• Paracanotaje: martes y jueves de 13.30 a 15 horas en la Laguna del Parque Plaza Montero.

• Maxi Vóley femenino: lunes y miércoles de 19.30 a 20.30 horas, en el edificio de la ex fábrica Cattorini.

• Maxi Básquet femenino: martes y jueves de 19 a 20.30 horas, en el edificio de la ex fábrica Cattorini.