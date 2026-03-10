Diversas actividades por los 50 años del golpe de Estado

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores informa el cronograma de actividades a llevarse a cabo en el marco de los 50 años del golpe cívico militar que sufriera nuestro país.

Durante el mes de marzo, mes de la memoria, habrá charlas, lectura, pintadas, talleres y actos conmemorativos en diferentes espacios de la ciudad, para reafirmar la consigna de «30 mil desaparecidos presente».

A 50 AÑOS DEL GOLPE 1976-2026 – MES DE LA MEMORIA

*Viernes 13 de Marzo – 9,30 horas

HOSPITAL ZONAL LAS FLORES

Salud y Memoria Son 30 mil

SUM: Entrada por Carramasa

*Jueves 19 de Marzo – 18,30 horas

Memoria en la Biblioteca

(Poesía, lectura y exposición a 50 años del Golpe)

Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Milellono”

Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo)

*Viernes 20 de Marzo – Turno Mañana

Centro Los Manzanares

Colocación Mural en Espacio para la Memoria.

*Viernes 20 de Marzo – 19 horas

Trazos de Memoria: Tizazo colectivo a 50 años del Golpe

CIIE Las Flores

ETR de Derechos Humanos y Ciudadania – Mariela Cotignola –

ETR de Geografía – Natacha Ferrreri – ETR Historia – Mirta Coloschi – Saladillo

*Lunes 23 de Marzo – 16 horas

Pintada Pañuelos

Espacio para la Memoria

*Martes 24 de Marzo – 18 horas

Acto en Monolito en Plaza Mitre – Pintada de Pañuelos

Música por la Memoria: Murga “Los Desquiciados de la Luna”

*Viernes 27 de Marzo – 18 horas

“Libros, Biblioteca y Memoria”

Biblioteca Popular 25 de Mayo – Av, Rivadavia 325

Memoria Verdad y Justicia – Son 30 Mil