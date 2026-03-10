Diversas actividades por los 50 años del golpe de Estado

La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores informa el cronograma de actividades a llevarse a cabo en el marco de los 50 años del golpe cívico militar que sufriera nuestro país.
Durante el mes de marzo, mes de la memoria, habrá charlas, lectura, pintadas, talleres y actos conmemorativos en diferentes espacios de la ciudad, para reafirmar la consigna de «30 mil desaparecidos presente».
A 50 AÑOS DEL GOLPE 1976-2026 – MES DE LA MEMORIA
*Viernes 13 de Marzo – 9,30 horas
HOSPITAL ZONAL LAS FLORES
Salud y Memoria Son 30 mil
SUM: Entrada por Carramasa
*Jueves 19 de Marzo – 18,30 horas
Memoria en la Biblioteca
(Poesía, lectura y exposición a 50 años del Golpe)
Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Milellono”
Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo)
*Viernes 20 de Marzo – Turno Mañana
Centro Los Manzanares
Colocación Mural en Espacio para la Memoria.
*Viernes 20 de Marzo – 19 horas
Trazos de Memoria: Tizazo colectivo a 50 años del Golpe
CIIE Las Flores
ETR de Derechos Humanos y Ciudadania – Mariela Cotignola –
ETR de Geografía – Natacha Ferrreri – ETR Historia – Mirta Coloschi – Saladillo
*Lunes 23 de Marzo – 16 horas
Pintada Pañuelos
Espacio para la Memoria
*Martes 24 de Marzo – 18 horas
Acto en Monolito en Plaza Mitre – Pintada de Pañuelos
Música por la Memoria: Murga “Los Desquiciados de la Luna”
*Viernes 27 de Marzo – 18 horas
“Libros, Biblioteca y Memoria”
Biblioteca Popular 25 de Mayo – Av, Rivadavia 325
Memoria Verdad y Justicia – Son 30 Mil