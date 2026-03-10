    ULTIMAS NOTICIAS:
    Locales

    Diversas actividades por los 50 años del golpe de Estado

    La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores informa el cronograma de actividades a llevarse a cabo en el marco de los 50 años del golpe cívico militar que sufriera nuestro país.
    Durante el mes de marzo, mes de la memoria, habrá charlas, lectura, pintadas, talleres y actos conmemorativos en diferentes espacios de la ciudad, para reafirmar la consigna de «30 mil desaparecidos presente».

    A 50 AÑOS DEL GOLPE 1976-2026 – MES DE LA MEMORIA

    *Viernes 13 de Marzo – 9,30 horas
    HOSPITAL ZONAL LAS FLORES
    Salud y Memoria Son 30 mil
    SUM: Entrada por Carramasa

    *Jueves 19 de Marzo – 18,30 horas
    Memoria en la Biblioteca
    (Poesía, lectura y exposición a 50 años del Golpe)
    Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Milellono”
    Av. Gral. Paz y Alem (subsuelo)

    *Viernes 20 de Marzo – Turno Mañana
    Centro Los Manzanares
    Colocación Mural en Espacio para la Memoria.

    *Viernes 20 de Marzo – 19 horas
    Trazos de Memoria: Tizazo colectivo a 50 años del Golpe
    CIIE Las Flores
    ETR de Derechos Humanos y Ciudadania – Mariela Cotignola –
    ETR de Geografía – Natacha Ferrreri – ETR Historia – Mirta Coloschi – Saladillo

    *Lunes 23 de Marzo – 16 horas
    Pintada Pañuelos
    Espacio para la Memoria

    *Martes 24 de Marzo – 18 horas
    Acto en Monolito en Plaza Mitre – Pintada de Pañuelos
    Música por la Memoria: Murga “Los Desquiciados de la Luna”

    *Viernes 27 de Marzo – 18 horas
    “Libros, Biblioteca y Memoria”
    Biblioteca Popular 25 de Mayo  – Av, Rivadavia 325

    Memoria Verdad y Justicia – Son 30 Mil

     

