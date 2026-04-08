ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CEPT Nº 37 DE ROSAS

En el marco de las distintas acciones de acompañamiento a las instituciones educativas del distrito, se realizó la entrega de un aporte al Centro Educativo para la Producción Total Nº 37 (CEPT).

El intendente Fabián Blastein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, recibieron al secretario del establecimiento, Prof. José Cagigas; reunión de la que participaron también María Saldaña y Silvina Dulau, Presidenta y Secretaria del Consejo de Administración de la institución, respectivamente.

Este acompañamiento del Municipio permitirá avanzar en la finalización de una importante obra en los baños del CEPT, mejorando las condiciones edilicias y contribuyendo al bienestar de los estudiantes que realizan su permanencia en la escuela, característica fundamental de esta modalidad educativa.

Esta acción refleja el compromiso del Estado local con la educación pública, acompañando de manera sostenida a las instituciones locales y promoviendo mejores condiciones para el desarrollo integral de los alumnos y toda la comunidad.