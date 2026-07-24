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    Acompañamiento en el duelo: el lunes otro encuentro

    Desde Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores invitan a la comunidad a participar de este espacio pensado para acompañar, contener y brindar herramientas en momentos difíciles.

    Será el lunes 27 de Julio, a las 18:00 hs, en Av. Carmen 444

    Se trata de un encuentro coordinado por profesionales en Psicología y Trabajo Social, orientado a transitar el proceso de duelo de manera acompañada.
    Un espacio para compartir, escuchar y sanar.

    Para más información, comunicarse al 442429 o acercarse a nuestras oficinas.

    Tu cooperativa, nuestro compromiso.

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