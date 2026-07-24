Acompañamiento en el duelo: el lunes otro encuentro

Desde Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores invitan a la comunidad a participar de este espacio pensado para acompañar, contener y brindar herramientas en momentos difíciles.

Será el lunes 27 de Julio, a las 18:00 hs, en Av. Carmen 444

Se trata de un encuentro coordinado por profesionales en Psicología y Trabajo Social, orientado a transitar el proceso de duelo de manera acompañada.

Un espacio para compartir, escuchar y sanar.

Para más información, comunicarse al 442429 o acercarse a nuestras oficinas.

Tu cooperativa, nuestro compromiso.