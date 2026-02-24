Acompañamiento en el Duelo

Desde Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores brindamos un espacio de apoyo y contención, con herramientas especializadas para acompañar y transitar el proceso de duelo.

La Cooperativa de Electricidad informa que el proximo encuentro es el Jueves 26 de febrero de 2026 a las 19:00 hs en Av. Carmen 444.

El encuentro está coordinado por Licenciadas en Psicología y Trabajo Social, y está pensado como un espacio de escucha, acompañamiento y contención para quienes atraviesan una pérdida.

Para más información, comunicarse al 442429 o acercarse a nuestras oficinas en Av. Carmen y 9 de Julio.

Estamos para acompañarte.

Tu cooperativa, nuestro compromiso.