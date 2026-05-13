ACOMPAÑAMIENTO A KARIM CRUCCE DE CARA A LA PELEA POR EL TÍTULO ARGENTINO

El boxeador florense Karim Crucce se prepara para un importante desafío: el próximo 23 de mayo peleará en la Federación Argentina de Box por el Título Argentino de Peso Pesado y, con solo 20 años, podría convertirse en el campeón más joven de la historia en su categoría.

La secretaria de Desarrollo Humano, Mariángeles Basile, y el secretario de Deportes, Favio Folini, mantuvieron una reunión con él para reafirmar el acompañamiento a su desarrollo profesional.

Además de lo referido a su carrera, conversaron sobre el gran trabajo que Karim realiza en Golden Gym, donde funciona la Escuela Municipal de Boxeo, brindando clases a la comunidad.

Desde ambas Secretarías se continúa apoyando su crecimiento, deseando el mayor de los éxitos a él y a su familia, pilar fundamental en cada paso de esta carrera.