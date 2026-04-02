Accidente fatal en Ruta 3: cinco fallecidos y dos personas hospitalizadas

La Policía Vial de Las Flores confirmó la identidad de las cinco personas que perdieron la vida en el impacto frontal ocurrido ayer en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 210, entre un Toyota Etios y una Volkswagen Suran.

Como indica la información brindada por Noticias Las Flores, el siniestro se produjo cuando el Toyota Etios (dominio AF 941 KC), que circulaba en sentido Buenos Aires–Azul, colisionó de frente con la Volkswagen Suran (dominio OOW 249), que se dirigía en sentido Azul–Buenos Aires. Por el fuerte choque, ambos vehículos quedaron sobre la banquina en la mano ascendente, obstruyendo parcialmente la calzada.