ABSA incorpora maquinaria vial pesada por primera vez en su historia

El Ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, hizo entrega al Presidente de ABSA, Hugo Obed, de 22 equipos viales pesados para ser incorporados a la flota de la operadora provincial. Se trata de 10 minipalas, 10 retroexcavadoras y 2 auto elevadores.

Esta histórica inversión permitirá a ABSA ahorrar más de $ 1.113 millones en sustitución de alquileres de este tipo de maquinaria, comúnmente utilizada en intervenciones vinculadas a los servicios de agua y cloacas.

“Quiero felicitar a las autoridades y a los trabajadores de ABSA por la transformación que han generado en la empresa para darles un mejor servicio a los bonaerenses. Además, se están llevando adelante obras, como el acueducto y la planta potabilizadora, que van a permitir proveer de agua potable a los municipios de Ensenada, Berisso y La Plata. Estos equipamientos y estas obras son parte del esfuerzo que realiza el Gobierno de la Provincia para mejorarles las condiciones materiales de vida a los vecinos de la provincia”, señaló Bianco.

Por su parte, Obed afirmó que «es un cambio de paradigma el que está viviendo la empresa, que es el estar ejecutando obra con fuerza propia, que, en el caso de la maquinaria, significará un ahorro ya que antes se contrataba a privados».

Asimismo, el intendente de Ensenada, Mario Secco, que también participó del acto realizado en la Planta Potabilizadora de Punta Lara, enfatizó: «Quienes creemos en el Estado festejamos estas decisiones de que ABSA tenga su propia maquinaria y la inversión millonaria que está haciendo en su propia flota de vehículos».

Durante los últimos dos años, la gestión encabezada por el titular de ABSA ha incorporado 141 vehículos con una inversión superior a los $ 7.000 millones. A saber: 1 camión cisterna de 30.000 litros (sustituye a servicios alquilados, favoreciendo un ahorro anual superior a los $ 999 millones); 16 camiones cisterna de 10.000 litros; 2 camiones hidrogrúa; 2 auto elevadores; 15 camiones con chasis; 20 tráileres para equipos; 5 furgones Sprinter; 35 camionetas Toyotas Hilux; 1 camión para montaje de plancha con grúa; 31 camionetas Renault Alaskan; 8 camionetas Ford Ranger y 5 utilitarios Renault Kangoo.

Esta incorporación de vehículos de diversas características forma parte del plan de inversión en equipamiento que ABSA lleva adelante para la optimización continua de la prestación de los servicios de agua y cloacas en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires.