Abierta la inscripción para mayores contribuyentes

La Municipalidad de Las Flores comunica que desde el 1° de mayo de 2026 y por QUINCE (15) días, se encuentra abierto el Registro de Mayores Contribuyentes.

Los interesados podrán inscribirse, descargando la FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES 2026, de la página web oficial del Municipio https://lasflores.gob.ar o personalmente en la Subsecretaría de Gobierno en el horario de 7:30 a 13 horas.

Una vez cumplimentada y firmada, se deberá entregar en la Subsecretaría de Gobierno, en el horario de 7:30 a 13 horas.