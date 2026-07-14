La Oficina de Empleo informa que se encuentra abierta la inscripción al curso “Marketing Digital en acción para emprendedores”, modalidad virtual.
El curso está destinado a mayores de 18 años con perfil emprendedor y dominio en lecto-escritura y cálculo.
Los requisitos para participar son: tener un emprendimiento de cualquier rubro en funcionamiento; conexión a internet; disponer de una PC, notebook, tablet o celular.
Los contenidos básicos serán:
* Introducción al Marketing Digital y a las redes sociales.
* Fundamentos del Marketing Digital y herramientas claves para comercializar en Redes Sociales.
* Plan de Marketing
* Estrategia de Marca, Contenido y Escalabilidad.
* Canales y herramientas digitales de comercialización.
La capacitación tendrá una duración de 1 mes – comenzará el 1° de agosto y finalizará el 31 de agosto de 2026 -, y una carga horaria de 40 horas.
La preinscripción permanecerá abierta hasta el 23 de julio.