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    Desarrollo

    ABIERTA LA INSCRIPCIÓN AL CURSO “MARKETING DIGITAL EN ACCIÓN PARA EMPRENDEDORES”

    La Oficina de Empleo informa que se encuentra abierta la inscripción al curso “Marketing Digital en acción para emprendedores”, modalidad virtual.
    El curso está destinado a mayores de 18 años con perfil emprendedor y dominio en lecto-escritura y cálculo.
    Los requisitos para participar son: tener un emprendimiento de cualquier rubro en funcionamiento; conexión a internet; disponer de una PC, notebook, tablet o celular.
    Los contenidos básicos serán:
    * Introducción al Marketing Digital y a las redes sociales.
    * Fundamentos del Marketing Digital y herramientas claves para comercializar en Redes Sociales.
    * Plan de Marketing
    * Estrategia de Marca, Contenido y Escalabilidad.
    * Canales y herramientas digitales de comercialización.
    La capacitación tendrá una duración de 1 mes – comenzará el 1° de agosto y finalizará el 31 de agosto de 2026 -, y una carga horaria de 40 horas.
    La preinscripción permanecerá abierta hasta el 23 de julio.

     

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