A organizarse para el próximo fin de semana XXL, ¿cuándo es?

La fecha principal será el jueves 9 de julio, cuando se conmemore el Día de la Independencia. Como ocurre cada año, se trata de un feriado nacional inamovible. Sin embargo, en esta ocasión la particularidad estará en que el viernes 10 de julio fue establecido como «día no laborable» con fines turísticos, lo que abre la posibilidad de generar un descanso extendido de cuatro jornadas.

Por qué habrá un fin de semana largo de 4 días en julio 2026 La combinación entre el feriado nacional del jueves 9 y el día no laborable turístico del viernes 10 permitirá que muchas personas puedan enlazar ambas jornadas con el sábado 11 y el domingo 12.

De esta manera, el esquema quedará conformado por cuatro días consecutivos de descanso. No obstante, es importante recordar que el beneficio no será automático para todos los trabajadores. Mientras que el 9 de julio tiene carácter obligatorio por tratarse de un feriado nacional, el viernes 10 dependerá de la actividad, del convenio colectivo aplicable o de la decisión de cada empleador.