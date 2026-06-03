A DÓNDE RECURRIR EN LAS FLORES POR RAZONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Cada 3 de junio se conmemora en nuestro país el movimiento «Ni Una Menos», una fecha que invita a reflexionar sobre las violencias por motivos de género y a renovar el compromiso colectivo con la promoción de vínculos respetuosos, igualitarios y libres de discriminación.

Desde la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia reafirmamos la importancia de fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento y acceso a derechos para todas las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos de género.

En este marco, compartimos una hoja de ruta con información útil sobre los organismos, áreas y líneas de atención disponibles para solicitar orientación, asesoramiento o asistencia. Conocer los recursos existentes y saber dónde acudir es una herramienta fundamental para la prevención y el abordaje temprano de estas situaciones.

La violencia por motivos de género es una problemática social que requiere del compromiso de toda la comunidad. Escuchar, acompañar, orientar y promover el acceso a los dispositivos de atención son acciones que pueden marcar una diferencia significativa.

Ante una situación de violencia, recordá que no estás sola/o. Existen espacios preparados para brindar contención, asesoramiento y acompañamiento.