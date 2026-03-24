A 50 años del golpe: marchas, actos y movilizaciones por Memoria, Verdad y Justicia

Mientras el gobierno de Javier Milei profundiza su discurso negacionista e insiste en su intento por revivir la teoría de los dos demonios, se espera que hoy una multitud se vuelque una vez más a las calles para decir Nunca Más.

Este año se cumplen 50 años de aquel 24 de marzo de 1976, medio siglo de búsqueda de verdad, de lucha por justicia y sobre todo de mantener viva la memoria.

Durante todo el mes se realizaron distintas actividades referidas a esta fecha, charlas, pintadas, descubrimientos de placas, lecturas… Ayer, en la víspera de este martes 24 de marzo: Dia Nacional de la Memoria por la verdad y la justicia», se hizo una “vigilia por la identidad” en plaza de Mayo donde artistas, músicos, periodistas, integrantes de agrupaciones de derechos humanos, y miles de personas se concentraron desde la tarde en la simbólica plaza convocados por La Poderosa –organización civil que trabaja por y con la cultura popular-.

Con un variete cultural hubo reflexiones, charlas y también murgas y músicos que compartieron canciones, mensajes en una plaza repleta de banderas, pancartas y un pueblo que sigue gritando por el nunca más.

Hoy con una nueva convocatoria a colmar la plaza, como acto central en este día a 50° años del golpe de estado de nuestro país, el paisaje se replica en todo el territorio nacional con actos conmemorativos, expresiones culturales y la memoria de los que no están pero seguimos buscando.

En Las Flores a las 18 hs. frente al monolito de Plaza Mitre, se hará el acto como cada 24 de marzo convocado por La Comisión de Familiares y Amigos de los Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado de Las Flores con pintada de pañuelos y acompañará la música por la memoria con la murga “Los desquiciados de la luna”.

En Play Radios, esta mañana, compartimos testimonios, reflexiones, opiniones, pensamientos de florenses en este dia tan especial para nuestra historia, y tan significativo en estos tiempos de negacionismo estatal.

Maria Ines Labolita

Gladys D´Alessandro

Pablo Solo Diaz

Leo Municoy