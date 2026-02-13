52° Fiesta del Ternero en Ayacucho: «Estamos con mucha expectativa, tratando de generar una linda propuesta»

A menos de un mes del inicio de la 52° Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, su vicepresidente Javier Echauri dialogó con Play Radios sobre este gran evento que cada año invita a todo el país a visitar la ciudad de Ayacucho.

“Estamos con mucha expectativa, tratando de generar una linda propuesta para quienes vengan a visitarnos”, resaltó el organizador.

Del 8 al 15 de marzo la ciudad se viste de tradicionalismo con desfiles, espectáculos criollos, musicales, patio de tierra, actividades varias para todo público. “Este año son 18 cuadras de desfile donde habrá muchas carrozas, tropilleros, empilchados gauchos. Esperamos gran cantidad de visitantes, de toda Argentina y de otros países que llegan a conocernos”, dijo Echauri.

Entre los atractivos, destacó la presencia del caballo Coronel, “que estará dando un marco importante al tradicionalismo y la gente quiere verlo”, agregó.

En lo musical se confirmaron varios artistas reconocidos para el escenario principal pero también hay bailanta y folclore gratis en los alternativos, comentó el vicepresidente de la fiesta. Y agregó: “Venimos trabajando en lo musical desde junio del año pasado, porque nos quedó la vara muy alta después de la presentación de Ke personaje y Emanero, el año pasado. Asi que teníamos que buscar algo así, popular, lo que el público quiere ver, por eso contratamos a Ángela Leiva, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos”.

Echauri también se refirió al precio de las entradas: “los precios están bastante bien, moderados, en puerta saldrá 60.000 o se compran por articket ahora a $50.000. También se pueden hacer socios de la fiesta y pagan 120.000 y tienen acceso a todos los espectáculos”.

La fiesta del ternero invita a pasar una semana a pura tradición, buena comida y música, ideal para acercarse en familia y visitar la ciudad de Ayacucho.