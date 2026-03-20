27° Fiesta del Hospital: «Hasta hoy se venden entradas preventa para los tres días»

Hoy comienza la Fiesta Criolla del Hospital de Las Flores, y si bien las actividades en el campo de doma comienzan mañana, esta noche la música se hará presente en la carpa gigante con la presentación de La F Etchemendi, Los Gauchitos de la cumbia, El Bocha Lobosco y más. “El entorno de la fiesta ya comenzó a funcionar, estamos acomodando lo ultimo”, comentó Juan Pablo Falasco, integrante de la cooperadora, institución que organiza el evento cada año.

Falasco informó e invitó a comprar entradas preventas que todavía se consiguen y con las cuales además de permitir el ingreso a todas las actividades de campo como a los espectáculos musicales, participan de sorteos sábado y domingo. Además, en las últimas horas se dieron a conocer los valores por día. «Estamos en el campo de doma si quieren acercarse y llevar el abono, cuesta 32.000 pesos para los tres días, hay sorteos que quedaron vacantes que se harán en la fiesta tambien”, dijo Juan Pablo. «Y para quienes deseen asistir solo un dia, los valores se fijaron en $15.000 para hoy viernes, desde las 19 hs. $20.000 para el sábado y lo mismo el domingo».

Por otra parte, este año, se va a poder ir a comprar asado por kilo, a partir de mañana y el domingo, “volvimos con el asado, gracias a un empresario local que nos hizo un precio especial podemos nuevamente ofrecer la tradicional venta de asado”, señaló el integrante de la cooperadora.

Este fin de semana extra largo, comienza con la 27° fiesta criolla, donde toda la comunidad puede acercarse y ayudar a una institución tan necesaria en la ciudad. “Los esperamos para disfrutar un rato de baile, de campo y a colaborar con nuestro hospital”.

Audio Juan Pablo Falasco