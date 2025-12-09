Taekwon-Do: 60 alumnos rindieron examen y finalizan un año lleno de logros

Este sabado 6 de diciembre rindieron examen los alumnos pertenecientes a la Asociación de TaeKwon-Do Gral San Martin, de la Ciudad de Las Flores, en el Club del Barrio Traut.

Aproximandose a un total de 60 practicantes, los alumnos del Instructor Mayor Cristian Amatriain, y del Instructor Alejandro Menant, promocionaron a su siguiente categoria cumpliendo con el ultimo objetivo del año.

Cabe destacar que dos alumnos se aproximaron desde la ciudad vecina de Rauch, a cargo de la Instructora Lucrecia Lorea.

El examen fue dirigido por el Gran Maestro Julio Penayo, Instructor directo de los tres profesores.

Cumplido el ultimo gran objetivo del año, se suma al gran movimiento generado en la actividad este 2025 por los florenses. La participacion en Octubre de los Sabones Francisco y Naira en el Mundial de Puerto Rico, y tambien en Agosto, el examen al Inst. Mayor Cristian, para graduarse como 5to Dan, y del instructor Alejando para 3er dan .

Tambien, Antonio Moro, quien avanzó al cinturon negro, junto a Lorenzo Fernandez, que tambien rindió en Buenos Aires.

Agradecimiento grande a toda la comunidad, autoridades, familias, y grupos de alumnos, siempre con la mejor disposicion para mejorar.