Noticias del Boletín Municipal

ADULTOS MAYORES: CIERRE DE AÑO DE NEWCOM RECREATIVO

El jueves se realizó en el CEF Nº 6 el cierre anual de la actividad de Newcom Recreativo, propuesta impulsada desde la Dirección de Adultos Mayores y brindada por el coordinador de Actividades Recreativas, Mariano Montes de Oca, junto al acompañamiento de Laura Lopardo.

En esta oportunidad recibimos con mucha alegría la visita de un grupo de adultos mayores de la vecina ciudad de Rauch, acompañados por la coordinadora de Deportes, Fabiana Reales.

Luego de compartir varios partidos llenos de diversión, juego sano y compañerismo, todos los presentes disfrutaron de un almuerzo comunitario, coronando una jornada plena de energía y encuentro.

ENCUENTRO Y CAPACITACIÓN SOBRE INVERSIONES Y AHORRO DIRIGIDO A EMPRENDEDORES

En el marco del convenio firmado entre la Municipalidad de Las Flores – a través de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente – Provincia Microempresas S.A. y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una charla abierta destinada a quienes desean iniciarse en el mundo de las inversiones.

El encuentro permitió a los participantes comprender el funcionamiento del mercado de capitales, identificar su perfil inversor y conocer productos de inversión accesibles y acordes a sus necesidades.

El encuentro contó con la presencia del Equipo Técnico de Provincia Microcréditos; del secretario de Producción; Turismo y Ambiente, Cristian Chiodini; el director de Asuntos Agropecuarios, Damián Dulau; el director de Industria, Comercio y Empleo, Pablo Aranda y la directora de Educación, Silveria Giménez, quienes acompañaron la actividad y destacaron la importancia de promover la educación financiera como herramienta de desarrollo económico local.

La charla finalizó con un espacio de intercambio donde los participantes plantearon consultas y compartieron inquietudes sobre cómo comenzar a invertir de manera segura y planificada. Desde la Secretaría se reafirmó el compromiso de continuar impulsando acciones formativas que contribuyan al fortalecimiento de la autonomía económica de la comunidad.

Ese mismo día, en la Secretaría de Producción, se realizó una mesa de trabajo con la participación de emprendedores y emprendedoras de distintos sectores productivos, con el objetivo de fortalecer el vínculo con el ecosistema emprendedor y conocer de primera mano sus desafíos

Durante la reunión se generó un espacio abierto de diálogo en el que los participantes compartieron sus trayectorias, proyectos y visiones sobre la actividad que desarrollan. El encuentro permitió identificar necesidades, oportunidades y perspectivas de crecimiento, así como también profundizar en los aspectos clave para el desarrollo de cada emprendimiento.

Estuvieron presentes los siguientes emprendedores: Ezequiel Cillero (apicultor), Natalia Maliani (cosmética natural), Jazmín Cruz (elaboración de alimentos libre de gluten), Pablo Marchesini (Carpintería) y Yesica Traut (Fraccionamiento de yerba mate).

ENTREGA DE PLANTINES A PRODUCTORES, INSTITUCIONES Y CENTROS DE PROMOCIÓN

Jornada “Huerta Urbana Bonaerense” del Ministerio de Desarrollo Agrario. Campaña Primavera–Verano.

En el marco del programa Huerta Urbana Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo Agrario con la colaboración de la Secretaría de Producción, Turismo y Ambiente, llevó adelante una nueva jornada correspondiente a la campaña Primavera–Verano que tuvo lugar en el salón de la Sociedad Rural y gestionada por la Dirección de Desarrollo Agropecuario.

Durante el encuentro, productores y familias que desarrollan actividad hortícola de la comunidad recibieron plantines de variedades estacionales, destinados a fortalecer la producción local y promover prácticas sustentables de autoconsumo y diversificación productiva. Asimismo, instituciones locales y Centros de Promoción Comunitaria fueron beneficiados con la entrega, ampliando el alcance del programa en el distrito.

La actividad contó con la participación de referentes del Ministerio, quienes brindaron asesoramiento técnico y material informativo para acompañar el proceso de implantación y manejo de las huertas.

Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se destacó la importancia de estas iniciativas que impulsan el desarrollo productivo local, facilitan el acceso a alimentos frescos y fortalecen el vínculo con productores, instituciones y la comunidad en general.