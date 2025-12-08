Tremendo KO de Karim Crucce para una velada boxística sensacional

El Club Juventud Unida vivió una extraordinaria velada de boxeo este sábado por la noche. Con sus instalaciones repletas, el público florense dió un marco inmejorable para acompañar una jornada llena de emoción, adrenalina y pasión por el deporte de los puños.

La velada contó con un importante número de peleas amateurs, 16 en total más 5 exibiciones, y con títulos AMBAPA sudamericanos en juego ya que vino una delegación de Uruguay y donde los jóvenes boxeadores dejaron todo arriba del ring manteniendo al público expectante desde el primer campanazo.

Pero sin duda, el momento más impactante llegó de la mano de Karim Crucce, quien coronó la noche con un nocaut demoledor a los 20 segundos del primer round frente al mendocino Jorge Arias, que no pudo recuperarse del contundente golpe.

Ante una multitud encendida, Karim recibió el cariño y reconocimiento de todos los presentes, que esperaban con ansias su presentación y celebraron su victoria con gran entusiasmo.