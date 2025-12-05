Karim Crucce: «La pelea de mañana es la más importante de mi carrera»

Mañana sábado 6 de diciembre el Club Juventud Unida se viste de gala para recibir una noche de boxeo profesional de alto nivel en Las Flores. Con 14 peleas amateur, la participación de 10 boxeadores locales, 4 peleas profesionales y la presencia de la selección uruguaya.

La pelea de fondo la protagoniza Karim Crucce que se enfrenta a Jorge Arias, en un encuentro que será clave para el local. “Para mañana estamos bien, tranquilos. Nos tiene que ir bien para que los promotores me vean, y nos sirva nacional e internacionalmente”, expresó Karim hoy en una entrevista en Play Radios. «Es la pelea mas importante de mi carrera, que si sale todo bien como pensamos nos va a abrir la puerta a todo, nacionalmente parar pelear algún título, por ejemplo».

El hijo de Walter Crucce se prepara para seguir creciendo profesionalmente y viene muy bien preparado, además recuperado de la lesión en su mano: «hicimos una buena rehabilitación, y nos recuperamos bien, tengo siempre esa molestia en la mano pero le busco la vuelta para que no me duela en la pelea», agregó.

Además, el púgil florense Facundo Moreno, debutará como profesional frente a Gabriel Morzan. “Esta muy bien para el debut y le deseamos el mayor de los exitos, sabemos que está muy bien preparado”, opinó Karim sobre Moreno.

La noche del sábado será sin dudas una gran velada boxística desde las 21 hs, con grandes oportunidades para los locales. “Hay muchos chicos que andan muy bien, Invitamos a la gente que vaya a apoyar este deporte porque tenemos buena cuna de boxeadores en el gimnasio”, invitó Karim.

Mientras hoy viernes 5 de diciembre a las 18 hs se realizará el pesaje de las peleas profesionales con la fiscalización de la Federación Argentina de Box y conferencia de prensa, en el SUM de Play Radios, San Martin 736, 1° piso.