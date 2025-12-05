HORARIOS DE VERANO DE LOS MUSEOS DE LAS FLORES

La Dirección Municipal de Museos y Archivo informa los nuevos horarios de apertura e invita a la comunidad a acercarse a los Museos para conocer y redescubrir el Patrimonio florense.

Las instituciones, organizaciones y agencias de viajes que deseen coordinar visitas guiadas grupales pueden comunicarse al WhatsApp 2244 506981 o ingresar a nuestras redes sociales Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Museos y Archivo Las Flores, y acceder al formulario digital para gestionar la solicitud.