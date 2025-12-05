Fabián Blanstein: «Me voy de la presidencia del Concejo a una banca y tampoco voy a ser presidente de bloque»

Esta noche se realiza la sesión preparatoria con la asunción de los concejales electos y la elección de las nuevas autoridades.

El profesor Fabian Blanstein, actual presidente del cuerpo legislativo se refirió al acto de hoy, a cómo será el desarrollo de la sesión y también a su reemplazo en la presidencia, de la cual dijo: “Fueron 6 años intensos para mí, creo que hay que oxigenar, y ya he expresado mi voluntad de no seguir en la presidencia ni ser presidente de bloque, solo ocupar mi banca”.

Destacó este momento en la vida democrática de la ciudad y en particular de los concejales que fueron elegidos y que desde el 10 de diciembre estarán en funciones. “Los nuevos ediles tienen que tomar esta responsabilidad con mucho criterio sabiendo que la banca es importante, que representan a todos los vecinos”, dijo. Además, “la próxima semana ingresa el presupuesto y la ordenanza fiscal e impositiva, hay que pedir una sesión extraordinaria y hay que tratarla”, completó.

La sesión de hoy la inicia él como presidente actual que le tomará juramento a Fernando Muñiz que se hará cargo a continuación de toda la sesión preparatoria, tomándole juramento a Roman Caputo como secretario y después al resto (ambos por ser los concejales de mayor y menor edad respectivamente de la lista ganadora) . A continuación, se elegirán la presidencia, la vice presidencia primera y segunda y el presidente elegirá posteriormente al secretario que lo acompañará.

Sobre su trabajo al frente del Concejo, Blanstein expresó su conformidad y entrega permanente señalando el acompañamiento constante de todos los integrantes del cuerpo. “Di todo lo que tenía para ofrecer en el marco institucional, he tratado de lograr consensos, valorar cada proyecto, he puesto todo de mí, hago un balance positivo. Me voy con el corazón lleno”, expresó.

Y reiteró su postura de la importancia de la alternancia de las personas, en las instituciones, en el poder. “He valorado a todos ojaló que el concejo siga por este ritmo. Por lo que hicimos, lo modernizamos, que se pueda seguir transitando por ese camino”, manifestó.

La sesión de esta noche comenzará a las 20 hs y puede seguirse por las redes de youtube y facebook del Concejo.