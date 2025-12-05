ESCUELA TALLER: TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA 21

La Escuela Taller, dependiente de la Secretaría de Educación, dedicada a la restauración y conservación del Patrimonio Histórico y Cultural, culminó con la reposición de 9 rejillas de ventilación en el frente de la Escuela Primaria Nº 21 (6 de ellas ubicadas sobre la Av. Rivadavia y las otras 3 sobre la Av. Carmen).

Las rejillas fueron relevadas de las únicas 2 rejillas originales de hierro fundido, ubicadas sobre el lateral de la Escuela que da al Templo Parroquial y realizadas por alumnos del Taller de 3D con orientación en Patrimonio Histórico a cargo de Marianela Lara y Facundo Cantelli.

La colocación se llevó a cabo por las alumnas de los talleres de Albanilería y Moldería a cargo de Mauricio Cartasso y Muriel Couzelo, adquiriendo así el frente de la institución, su valor arquitectónico original.